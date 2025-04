Fotos: © Brigitte Lacombe

In dieser Folge von Sach & Krach besuchen wir den Architekten Peter Zumthor in seinem Atelier in Haldenstein. Im Gespräch geht es um das, was verloren geht, wenn Architektur ihre handwerkliche Qualität einbüsst – und warum Zumthor die «Intelligenz der Hand» in vielen zeitgenössischen Gebäuden vermisst. Er spricht über seine Skepsis gegenüber gegenwärtiger Architektur, über kulturelle Reibungen bei seinem Entwurf für das neue LACMA in Los Angeles und über die Zusammenarbeit mit dem Büro SOM. Wie unterscheidet sich die amerikanische von der schweizerischen Planungskultur – und was bedeutet das für seine Arbeit?

Sach & Krach ist Hochparterres Podcast für Architektur, Planung und Design. Gemeinsam sprechen Hochparterre-Redaktorinnen mit Menschen, die sie interessieren.