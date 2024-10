In der neuesten Folge von Sach & Krach sprechen wir mit Susanne Zenker, die seit 100 Tagen Präsidentin des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) ist. Im SIA-Turm am Schanzengraben in Zürich haben wir uns mit ihr über die kommenden Herausforderungen in der Bau- und Planungsbranche ausgetauscht.

Zenker spricht mit uns über Normen, Nachhaltigkeit, Innovation und das Wettbewerbswesen. Welche Akzente möchte sie als Präsidentin setzen? Und wie sieht sie die Rolle des SIA in der Zukunft? Erfahren Sie mehr darüber, wie der Verband den Wandel der Branche begleitet und welche Visionen für die Zukunft entwickelt werden.

Sach & Krach ist Hochparterres Podcast für Architektur, Planung und Design. Gemeinsam sprechen Hochparterre-Redaktorinnen mit Menschen, die sie interessieren.

Mehr Infos auf Hochparterre.ch/podcast