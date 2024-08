Das Schweizerisches Architekturmuseum S AM in Basel.

Redaktion Hochparterre 15.08.2024 18:07

Das Bundesamt für Kultur BAK erneuert seine finanzielle Unterstützung für das Schweizerisches Architekturmuseum S AM. Der Beitrag in Höhe von 100'000 Franken ergänzt damit – neben dem Beitrag durch den Kanton Basel-Stadt und die Christoph Merian Stiftung – die öffentliche Förderung der Institution. Als Institution für Vermittlung und Diskus baukultureller und architektonischer Themen in der Schweiz wurde das S AM bis 2018 durch das Bundesamt für Kultur im Rahmen der Musemsförderung unterstützt. Die Änderungen der Kriterien für die Museumsförderung im Jahr 2018 machten daraufhin eine Unterstützung des Museums unmöglich. Der Kanton Basel-Stadt und die Christoph Merian Stiftung(2019-24) sprangen ein und sicherten durch ihre Beiträge die Arbeit des S AM in den vergangenen sechs Jahren. «Die Wiederaufnahme der Unterstützung durch den Bund entlastet das durchsteigende Kosten und knappe Ressourcen stark belastete Budget des S AM im laufenden Jahr», schreibt das Museum heute in einer Pressemitteilung. «Der Beitrag in Höhe von CHF 100'000 stellt für das S AM eine entscheidende Wertschätzung seiner Arbeit im Sinne der Aktivitäten der Sektion Baukultur des BAK dar.» Die vollständige Finanzierung der Arbeit des S AM ab 2025 sei gleichwohl anhaltend ungeklärt....