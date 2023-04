Skizze der Bebauung Schützenstrasse, Berlin

Rossi zeichnet Es gibt ja immer genug Gründe, um für ein langes Wochenende nach Berlin zu reisen. Ein weiterer: Das Museum für Architekturzeichnung zeigt Skizzen und Zeichnungen von Aldo Rossi. 14.04.2023 17:40

Für die ältere Generation Schweizer Architekten gibt es derzeit einen Grund mit feuchten Augen nach Berlin zu pilgern. Das Museum für Architekturzeichnung und die Fondazione Aldo Rossi zeigt noch bis zum 14. Mai Werke des italienischen Architekten (1931–1997). Auch wenn die meisten der Skizzen und Zeichnungen erstmals öffentlich zu sehen sind: Sie sind keine Überraschung, sondern sentimentaler Rückblick. War es doch Aldo Rossi, der in den 1970er Jahren die Lehre an der ETH-Zürich aus den Fängen von Sozialforschung und Politisierung befreite – so die Saga. Die Zeichnungen collagieren Ikonen der Baugeschichte, Kaffeekannen und eigene Entwürfe, viele davon für Berlin – von denen allerdings nur einige gebaut wurden. Und sie tragen Titel wie «Das Fenster des Dichters in N.Y. mit der Hand des Heiligen, er selbst und andere Situationen». Aus heutigem Blick wirken Titel und Blätter wie von einem anderen Stern, also wunderschön....