Beim Ferienheim in Charmey fügen sich der neue Liftschacht und die Lüftungsauslässe nahtlos in den Bestand ein. Fotos: Walter Mair

Niklas Nalbach 30.08.2025 08:00

Rohes Palimpsest Matei Manaila Ferienheim Les Arses im freiburgischen Charmey generalsaniert. Kleine Eingriffe und präzise Ergänzungen überlagern sich. 30.08.2025 08:00

Auch nach 50 Jahren starten Schülerinnen und Schüler vom Ferienheim Les Arses in Charmey aus ihre Ausflüge in die voralpine Landschaft von La Gruyère. In der Halle tanzen Hochzeitsgäste unter der alten Discokugel, und wanderlustige Familien kommen in den neuen Studios unter. ###Media_2### Mehr wegnehmen als hinzufügen: Das war das Credo bei der Generalsanierung durch Matei Manaila Architekten. Abgekratzt, abgelaugt und sandgestrahlt stehen die Wände aus Beton und Mauerwerk nun roh im Raum. Um die Lärchenholzlauben von der braunen Farbe zu befreien, kam beim Sodastrahlen Backpulver zum Einsatz. Von der Abhangdecke befreit, sind die hohen Räume nun erleb- und vormals verdeckte Fenster sichtbar. Eine makellose Oberfläche sucht man vergebens. Überall finden sich absichtlich übrig gelassene Rückstände der braunen Holzfarbe oder zugespachtelte Aussparungen in den Betonwänden. Bei den neuen Lüftungsauslässen und dem Liftschacht knüpft die Instandsetzung an Reminiszenzen des Freiburger Bauernhauses an. Mit der alten Giessform neu gefertigte Steine ermöglichten ein übergangsloses Weiterstricken des Mauerwerks. Nur die zurückgelassenen Bohrlöcher und Gipsreste unterscheiden Bestand und Ergänzung. Minimalinvasive Hinzufügungen reagieren auf verschärfte Normen. Aufbetonierte Treppenstufen, aufgedoppelte Geländerkonsolen oder keilverzinkte Brandschutztüren bleiben roh und sichtbar. Geschliffener Gussasphalt und ein roter Unterlagsboden ersetzen das alte Plastikparkett. Die neuen Materialien sind unbearbeitet, aber edel und bringen die rauen Oberflächen in ein stimmiges Gleichgewicht. ###Media_3### ###Media_4### Auch die Bedürfnisse der Gäste haben sich verändert. Sitznischen in den Gängen und Zimmervorzonen laden zum Verweilen ein. Installationsschächte aus poliertem Chromstahl bringen mehr Tageslicht in die Zimmer. Die eigens entworfenen, bequemen Betten aus E...