Der «Bau 52» von Roland Rohn darf abgerissen werden.

Roche «Bau 52» not saved Es war knapp, aber entscheidend. Der Grosse Rat in Basel hat sich am Mittwoch gegen den Erhalt des bedeutenden Baus der Nachkriegsmoderne ausgesprochen. 15.10.2025 17:10

Der Protest war kräftig, die Argumente gut. Trotzdem stützte der Grosse Rat am Mittwoch den neuen Überbauungsplan für das Roche-Areal Süd. Dieser sieht vor, den «Bau 52» entgegen früherer Pläne abzureissen. Das 62 Meter hohe Bürogebäude, das 1960 von Roland Rohn errichtet wurde, steht unmittelbar neben dem 178 Meter hohen Bau 1 von 2015. Nun soll es einer asphaltierten Vorfahrt weichen. Der Grosse Rat folgte damit dem Ratschlag der Regierung sowie einer Minderheit der Bau- und Raumplanungskommission (BRK), den Bebauungsplan unverändert abzusegnen. Mit knappen 50 zu 45 Stimmen stimmte das Parlament gegen die Forderungen des Berichts der Basler Bau- und Raumplanungskommission. Der Entscheid fiel bei drei Enthaltungen. Vorab wiesen Medien auf die brisante Tatsache hin, dass in der Mitte‑Fraktion mit Balz Herter und Andrea Knellwolf ein Politiker und eine Politikerin vertreten sind, die bei Roche in den Bereichen Community Relations und Netzwerkpflege angestellt sind. Mit dem Entscheid scheitern auch die weiteren vorgeschlagenen Änderungen, etwa eine öffentliche Durchwegung des neuen Parks und eine Verbreiterung der Solitude‑Promenade....