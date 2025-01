Redaktion Hochparterre 07.01.2025 13:52

Die vier- bis sechswöchige ‹Nebula Residency› richtet sich an in der Schweiz ansässige Architektinnen und Architekten, die am Anfang ihrer Karriere stehen und «durch ihre Praxis und Forschung die Grenzen der Disziplin kritisch hinterfragen», wie es in der Ausschreibung heisst. «Sie können die Zeit und die Ressourcen der Residenz nutzen, um ihre kritischen Methoden, Ideen oder Werkzeuge auszuprobieren und weiterzuentwickeln.» Die ausgewählte Person wird eingeladen, am Forschungsprogramm der ‹Truant School› teilzunehmen. Er/sie wird vom bermuda-Team betreut und erhält die Gelegenheit, einen öffentlichen Moment vorzubereiten, um seine/ihre Arbeit vorzustellen. Der vier- bis sechswöchige Aufenthalt wird im September und/oder Oktober 2025 im französischen Sergy stattfinden. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 1. März 2025.