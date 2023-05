Die Architektur-Filmplattform a-clip.de wird neu gelauncht. Am 25. Mai 2023 um 17 Uhr lädt sie zu einem Relaunch-Livestream.

Die offene, nicht-kommerzielle, redaktionell betreute Filmplattform a-clip.de wird neu gelauncht. Am 25. Mai 2023 um 17 Uhr gibt es einen Relaunch-Livestream, bei dem die Macher die a-clip Website, ihre Features und Möglichkeiten vorstellen. Im Anschluss gibt es eine Weltpremiere in Erinnerung an Martin Kaltwasser. a-clip.de ist Teil des gemeinnützigen Vereins «urbanfilmlab e.V.»