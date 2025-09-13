Die dreidimensionale Holzstruktur fasst auch die Aussenräume. Fotos: Till Forrer

Daniela Meyer 13.09.2025 08:00

Raumhaltiges Holzstabwerk Der neue Kindergarten mit Tagesbetreuung im St. Galler Heiligkreuz-Quartier basiert auf einem klaren Raster. Forrer Stieger Architekten schufen im strengen Lärchenholzgitter kindergerechte Räume.

Das flache Gebäude duckt sich zwischen die Häuser des St. Galler Heiligkreuz-Quartiers. Die am besten einsehbare Grundstücksecke an der Iddastrasse ist unbebaut. Stattdessen begleitet der Neubau den Schubertweg, der aufwärts zum Schulhaus Gerhalde führt. Entlang des Wegs ist die vierteilige Gliederung des Ensembles gut ablesbar: Die Stirnseiten der drei Kindergärten und der Tagesbetreuung reihen sich nahtlos aneinander; der zweigeschossige Betreuungstrakt bildet den Abschluss zur Schulanlage. ###Media_4### ###Media_5### Mit Leichtigkeit staffeln sich die vier Trakte den Hang hoch, jeweils ein Meter Höhe trennt sie. Sich wiederholende Masse definieren das Gebäude in allen Dimensionen: Über einem Grundraster von 4,8 × 4,8 Metern erhebt sich ein dreidimensionales Lärchenholzgitter, das das Äussere genauso prägt wie die Innenräume. Die Stützen und Träger sind querschnittsgleich. Damit sie identisch daherkommen, verteilt sich die horizontale Lastabtragung auf einen Ober- und einen Untergurt. Die frei liegenden Untergurte bilden einen tiefen Horizont aus, der den Räumen einen kindergerechten Massstab verleiht. Die drei Kindergärten werden über einen gedeckten Aussenbereich im Südwesten betreten. Ein langes Regal und ein Spiel- und WC-Block unterteilen die Räume in verschiedene Zonen. Im Nordosten folgen grosszügige Aussenräume, die bis zum bewaldeten Bachtobel reichen. Im Gegensatz zu dieser horizontalen Raumabfolge entwickelt sich das Betreuungsgebäude in die Vertikale. Gekreuzte Treppenläufe sorgen für kurze Wege zwischen den drei spiegelsymmetrisch gestalteten Geschossen. Grosse, raumhohe Öffnungen geben den Blick aus den Aufenthaltsräumen in die Umgebung frei. ###Media_2### ###Media_3### Das filigrane Holzstabwerk verleiht dem Gebäude Leichtigkeit und verbindet Innen und Aussen scheinbar mühelos. Vielleicht spielt Rolf Graf mit seiner Kunst am Bau auf d...