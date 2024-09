Kindergarten Rosswinkel in Effretikon: Die Einbettung des Pavillons in den Garten und die Holzbauweise erinnern an nordische Architektur. Fotos: Roland Bernath

Raum-Tetris In Effretikon haben Bienert Kintat einen Vierfach-Kindergarten gebaut. Der Grundriss ordnet und organisiert vier Raumschichten, die so geschickt verschoben sind, dass gute Aussenräume entstehen. 07.09.2024 08:00

«Wo das Land knapp ist und möglichst platzsparend bebaut werden will, hat die eingeschossige Bauweise per se einen schweren Stand. Gleichzeitig wird niemand an den Qualitäten zweifeln, die der direkte Aussenraumbezug gerade bei Kindergärten mit sich bringt.» Das schrieb Marcel Bächtiger 2017 in ‹Hochparterre Wettbewerbe› in seinem Kommentar zum Juryentscheid zum Vierfachkindergarten Rosswinkel. Und er fragte: «Wie klein darf ein Aussenraum sein, damit er noch als Garten gilt?» ###Media_2### Der weitläufige Pavillon in Effretikon ZH, erbaut von Bienert Kintat an der Stelle eines Dreifachkindergartens aus den 1960er-Jahren, beantwortet diese Frage mit einem zwar kleinen, aber sehr geschickt geplanten und bepflanzten Garten: Er umspielt den eleganten Holzskelettbau, der mit wenigen Stirnwänden aus Beton ausgesteift ist. Die Holzstruktur und die zurückhaltend eingesetzten Farben und Holzarten erinnern an nordische Architektur. Der Grundriss ordnet und organisiert vier parallele Raumschichten, die so geschickt verschoben sind, dass am richtigen Ort grössere und kleinere Aussenräume entstehen. In der strengen Baustruktur entsteht eine überraschende Vielfalt an Räumen. Von fast überall her geht der Blick nach draussen. Die Räume sind um eine zentrale Eingangshalle herum organisiert, die die offene Raumlandschaft im Inneren in zwei Doppelkindergärten unterteilt. Dazwischen liegen die gemeinschaftlich genutzten Lernzonen mit Küche, die sich über eine raumhohe Fensterfront und eine kleine Veranda zum Aussenraum öffnen. Hier gestaltet sich der fliessende Übergang zwischen Innen und Aussen besonders elegant. ###Media_3### ###Media_4### Der Preis für die Eingeschossigkeit ist der grosse Fussabdruck. Der Gewinn an Raumqualität und Aussenraumbezug macht die grosseBaufläche jedoch wieder wett. Zudem erfüllt der Bau hohe ökologische Anforderungen: Minergie-A, Systemtre...