«Putz ist weniger ein Material, als vielmehr eine Technik,» so der Jurypräsident der letzten Ausgabe, Prof. Andreas Hild.

Projekte einreichen: Putz und Farbe 26

Die Einreichfrist für den Schweizer Preis läuft noch bis zum 30. September 2025.

Joris Jehle   21.08.2025 14:11
Der «Schweizer Preis für Putz und Farbe» zeichnet ausgeführte Bauten und Raumkonzepte aus, die einen differenzierten, nachhaltigen und qualitätvollen Umgang mit Putz und Farbe zeigen. Besondere Aufmerksamkeit ist der Oberflächenbearbeitung, der handwerklichen Anwendung spannender Verputztechniken sowie dem kohärenten Zusammenspiel von Architektur, Putz und Farbe zu schenken. Es können Industrie-, Gewerbe- oder Wohnbauten, Gebäude aus dem öffentlichen Raum sowie historische Gebäude oder spezielle Innenraumkonzepte eingereicht werden.  ...
