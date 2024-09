das Studentenwohnheim des Instituts de hautes études internationales et du développement in Genf von Kengo Kuma. Fotos: Gerald Sciboz

Der erste Platz des Prixforix 2024 geht an das Architekturbüro Kengo Kuma & Associates für das Studentenwohnheim des Instituts de hautes études internationales et du développement in Genf. Das Umbauprojekt an der Müllerstrasse 16/20 von Ilmer Thies Architekten erhält den zweiten Preis. Der dritte Platz geht an Penzel Valier Architekten für die Erweiterung des Berner Tramdepots. den Publikumspreis des Prixforix 2024 gewinnt das Bürogebäude von Aepli Metallbau in Gossau SG. Die Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden SZFF/CSFF fördert mit dem Prixforix die Qualität, Nachhaltigkeit und Ästhetik innovativer Glas-Metallfassaden. Ausgezeichnet werden die aussergewöhnlichsten, kreativsten und mutigsten Glas- und Metall-Fassaden der Schweiz.