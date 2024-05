Der Innenhof des umgenutzten Weinlagers in Basel Fotos: Esch Sintzel

Der Prix SIA 2024 für ein interdisziplinäres Projekt im Bereich Baukultur geht an das Weinlager in Basel. Die Umnutzung eines Industriebaus für Wohnen gewinnt den Jury- und den Publikumspreis.

Redaktion Hochparterre 24.05.2024 12:10

Zum ersten Mal verlieh der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverband SIA dieses Jahr den Prix SIA für Baukultur. Gewonnen hat die «Umnutzung Wohnen im ehemaligen Weinlager» in Basel, und zwar sowohl den Jurypreis wie auch das Publikumsvoting. Die Konkurrenz war spannend. Eingereicht waren 169 Projekte, die Jury erstellte eine Shortlist von neun Projekten. Die Auswahl reichte von den Eingriffen für ein lebenswertes Dorf in Monte TI über die neue Planungsgrundlage «Vision territoriale transfrontalière» in Genf, Wohngebäude-Sanierungen und Umnutzungen wie Telli in Aarau oder den Gewerbebau Elys in Basel bis zu den Englischen Anlagen in Bern. Gewonnen hat Re-Use im grossen Massstab und die Wohnnutzung. Das Weinlager erhielt 2023 ebenfalls den Goldenen Hasen von Hochparterre. ...