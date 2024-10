Im ‹Drei-Häuser-Hotel Caspar› spielt der Saal eine zentrale Rolle. Entsprechend festlich hat die Architektin Tilla Theus ihn gestaltet. Der Prix Lignum 2024 für Schreinerarbeiten geht ins aargauische Muri.

Werner Huber 06.10.2024 13:28

Mit dem ‹Ochsen›, dem ‹Adler› und dem ‹Wolf› reihen sich drei neue Tiere in die lange Werkliste der Architektin Tilla Theus ein. Die Häuser bilden zusammen das Hotel Caspar, benannt nach dem Maler Caspar Goar Wolf, 1735 in Muri geboren und einer der wichtigsten Schweizer Maler seiner Zeit. Der ‹Adler› ist das älteste Haus, der ‹Wolf› das neueste. Ein lang gestreckter Festsaal verbindet Letzteres mit dem ebenfalls historischen ‹Ochsen›. Mit dem Umbau und der Sanierung hat die Architektin dem geschichtsträchtigen ‹Ochsen› seinen früheren stolzen Auftritt im Klosterdorf zurückgegeben und ihn zu einem Ort für zeitgemässe hochstehende Gastronomie gemacht. ###Media_2### Um Platz für die Küche zu schaffen, hat sie das Treppenhaus mit Lift im Rücken des bestehenden Gebäudes neu erstellt. Der ‹Adler› steht an einer anderen Ecke des Gevierts, gleich gegenüber den Mauern des Klosters Muri. Blickfang sind hier die aus Faserbeton geformten Adlerschwingen im Erdgeschoss, die als Kapitelle die Kräfte in die Stützen ableiten. Weil sich mit den wenigen Zimmern des ‹Ochsen› und des ‹Adler› kein rentabler Hotelbetrieb führen liesse, entstand anstelle eines baufälligen zweistöckigen Vorgängerhauses der ‹Wolf›. Besonders ausgezeichnet ist seine Stirnseite: Ein leichter Knick in der Fassadenachse und ein sich leicht nach vorn beugender Giebel erzeugen als Willkommensgeste einen kleinen Vorplatz beim Eingang. Der Saal, der alles verbindet Herzstück und Lebenselixier des Hotels ist der neue Saal, mit dem sich das ‹Caspar› als Ort für Veranstaltungen, Tagungen und Hochzeitsfeste positioniert. Ein grosses, mehrfach gefaltetes Dach verbindet den ‹Ochsen› mit dem ‹Wolf›. Unter den mit Metallschindeln gedeckten Dachflächen verbirgt sich jedoch nicht nur der vielfältig nutzbare Saal, sondern auch das lang gestreckte Foyer sowie die neu...