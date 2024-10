Für das Themenheft Prix Lignum 2024 fotografierte Stephan Rappo Menschen bei der Arbeit mit Holz.

Marc Angélil 03.10.2024 13:43

Gewiss, Holz ist ein nachhaltiges Material. Es ist erneuerbar und wiederverwertbar. Und es hat, wenn richtig verwendet, einen relativ kleinen ökologischen Fussabdruck. Bäume absorbieren CO2 und können so unsere Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Zudem kann Holz als Material für Häuser oder Möbel einen poetischen Ausdruck entfalten. So ist man sich einig. Doch statt Altbekanntes zu wiederholen, scheint es mir passender, das Themenheft zum diesjährigen Prix Lignum mit einer generationenübergreifenden Geschichte über Holz zu eröffnen. Da wir nicht wissen, ob die Geschichte erfunden ist, trifft die Bezeichnung Parabel wohl besser zu. Sie trägt die Grundidee des Brundtland-Berichts von 1987 in sich: Dieser definiert Nachhaltigkeit als eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der Gegenwart entspricht, ohne jene der künftigen Generationen zu gefährden. Die Parabel wurde vielfach erzählt. Ich entdeckte sie vor vielen Jahren in einem Essay des englischen Anthropologen Gregory Bateson mit dem Titel ‹The Oak Beams of New College, Oxford›, erschienen in einer frühen Ausgabe des amerikanischen Magazins ‹Whole Earth Catalog›. Kürzlich hat Vittorio Magnago Lampugnani sie in seinem Pamphlet ‹Gegen Wegwerfarchitektur› wieder aufgenommen. Holz hat, wenn richtig verwendet, einen relativ kleinen ökologischen Fussabdruck Die Parabel handelt also von den Eichenbalken im Speisesaal des New College in Oxford. Der Saal wurde 1379 als Teil der Universität errichtet und soll – gewissen Stimmen zufolge – J. K. Rowling zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei in ihren Harry-Potter-Romanen inspiriert haben. Die Balken sind 45 Fuss lang, ihr Querschnitt misst 2 Fuss im Quadrat. Sie ruhen auf schwerem Mauerwerk – heute würden wir sagen, sie sind integrale Bestandteile einer Hybridkonstruktion. Vor rund 150 Jahren, so die Geschichte, entdeckte ein fleissiger Insektenforsc...