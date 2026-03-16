Smiljan Radić Clarke bekommt den Pritzker-Preis 2026

Pritzker-Preis 2026 für Smiljan Radić Clarke Der chilenische Architekt wird mit dem diesjährigen Pritzker-Preis ausgezeichnet. «Weil er uns daran erinnert, dass Architektur eine Kunst ist», schreibt die Jury. 16.03.2026 11:25

Der Pritzker-Preis 2026 geht an Smiljan Radić Clarke. Der in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile praktizierende 60-jährige Architekt verkörpere mit seinem Gesamtwerk die Werte des Preises in ihrer «radikalsten und wesentlichsten Form», schreibt die Jury. Radić Clarke erhalte den Preis, weil er «uns daran erinnert, dass Architektur eine Kunst ist – insofern sie den innersten Kern der menschlichen Existenz berührt; dafür, dass er der Disziplin ermöglicht, Unvollkommenheit und Fragilität anzunehmen und in einer von Unsicherheit geprägten Welt stille Zufluchtsorte anzubieten, ohne lauter oder spektakulärer sein zu müssen, um Bedeutung zu haben; dafür, dass er Gebäude schafft, deren hybride Natur die zeitgenössische Verwischung disziplinärer Grenzen widerspiegelt und die nicht im Namen der Menschen sprechen, sondern es ihnen ermöglichen, durch sie ihre eigene Stimme zu finden.» ###Media_2### Die Bekanntgabe des Preisträgers erfolgte nur wenige Wochen nachdem bekannt wurde, dass Thomas Pritzker, Erbe des Hyatt-Hotelimperiums und Repräsentant des Pritzker-Preises, im engen Austausch mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein stand. Die NZZ berichtete und stellte die Frage, ob diese Verbindung den international renommierten Architekturpreis gefährde. Das Baunetz nahm die Meldung zum Anlass, die grundsätzliche Debatte um die Aussagekraft von Architekturpreisen aufzunehmen. ...