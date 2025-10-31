Preisverleihung ‹Swiss Arc Award 2025›
‹Swiss Arc Award› zeichnet zehn Schweizer Architekturprojekte aus und verleiht den Lifetime Achievement Award an Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert.
Gestern Abend wurden zum zwölften Mal ‹Swiss Arc Awards› verliehen. Aus 418 Einreichungen kürte die Fachjury Arbeiten, «die beispielhaft für Qualität und Innovationskraft in der Schweizer Architekturszene stehen», wie die Infopro Digital Schweiz, die den Wettbewerb auslobt, heute schreibt. Erstmals wurde auch ein Award für Innenarchitektur vergeben – an Andreas Fuhrimann und Gabrielle Hächler für den Umbau eines Reihenhauses in Gockhausen. Mit dem Lifetime Achievement Award 2025 wurde das Duo Kaschka Knapkiewicz & Axel Fickert geehrt. In diesem Jahr wurden 418 Projekten in den unterschiedlichen Kategorien eingereicht, 50 davon schafften es auf die Shortlist und zehn Arbeiten konnten sich eine Trophäe entgegennehmen. Bewertet wurden alle Projekte in einem mehrstufigen Verfahren von einer Fachjury mit Dominique Salathé, Ludovica Molo, Roger Boltshauser und Remo Derungs. «Die prämierten Arbeiten zeigen die Bandbreite zeitgenössischer Architektur in der Schweiz – vom sensiblen Weiterbauen im Bestand über zukunftsweisende Lern- und Arbeitswelten bis hin zu poetischen Interventionen im Landschaftsraum», schreiben die Organisatoren.
Die Swiss Arc Awards 2025 in den verschiedenen Kategorien gingen an:
|
Kategorie
|
Siegerprojekt
|
Verfasser
|
Wohnen
|
Wohn- und Gewerbesiedlung Guggach
Zürich
|
Donet Schäfer Reimer Architekten
|
Arbeit, Produktion & Infrastrukturbauten
|
Büro- und Gewerbehaus Binzstrasse
Zürich
|
EM2N | Mathias Müller | Daniel Niggli Architekten
|
Hortus
Allschwil
|
Herzog & de Meuron
|
Bildung & Gesundheit
|
Universitäts-Kinderspital
Zürich
|
Herzog & de Meuron | August + Margrith Künzel Landschaftsarchitekten
|
Freizeit & Lifestyle
|
Cercle des oiseaux
Lausanne
|
En-Dehors + Ellipsearchitecture + Julien Mercier + Christophe Guberan
|
Innenarchitektur
|
Umbau Reihenhaus Gockhausen
Dübendorf
|
Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler
|
Transformation
|
Fassade Energiezentrale Unterfeld
Zug
|
Lütjens Padmanabhan Architekt*innen + Bischoff Landschaftsarchitektur
|
Lifetime Achievement
Award
|
Kaschka Knapkiewicz & Axel Fickert
|
|
Next Generation
|
Hétérotopies 95200
|
EPFL
|
Publikumspreis
|
Immeuble à usage mixte
Forel (Lavaux
|
Samir Alaoui Architectes
Swiss Arc Awards 2025
Fotos, Videos und weitere Detailinformationen zu den einzelnen Siegerprojekten gibt es hier