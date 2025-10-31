Bekommt den Arc Award in der Kategorie Wohnen: die Wohn- und Gewerbesiedlung Guggach in Zürich von Donet Schäfer Reimer Architekten.

Gestern Abend wurden zum zwölften Mal ‹Swiss Arc Awards› verliehen. Aus 418 Einreichungen kürte die Fachjury Arbeiten, «die beispielhaft für Qualität und Innovationskraft in der Schweizer Architekturszene stehen», wie die Infopro Digital Schweiz, die den Wettbewerb auslobt, heute schreibt. Erstmals wurde auch ein Award für Innenarchitektur vergeben – an Andreas Fuhrimann und Gabrielle Hächler für den Umbau eines Reihenhauses in Gockhausen. Mit dem Lifetime Achievement Award 2025 wurde das Duo Kaschka Knapkiewicz & Axel Fickert geehrt. In diesem Jahr wurden 418 Projekten in den unterschiedlichen Kategorien eingereicht, 50 davon schafften es auf die Shortlist und zehn Arbeiten konnten sich eine Trophäe entgegennehmen. Bewertet wurden alle Projekte in einem mehrstufigen Verfahren von einer Fachjury mit Dominique Salathé, Ludovica Molo, Roger Boltshauser und Remo Derungs. «Die prämierten Arbeiten zeigen die Bandbreite zeitgenössischer Architektur in der Schweiz – vom sensiblen Weiterbauen im Bestand über zukunftsweisende Lern- und Arbeitswelten bis hin zu poetischen Interventionen im Landschaftsraum», schreiben die Organisatoren.



Die Swiss Arc Awards 2025 in den verschiedenen Kategorien gingen an: