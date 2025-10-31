Lesen mit tiun
Bekommt den Arc Award in der Kategorie Wohnen: die Wohn- und Gewerbesiedlung Guggach in Zürich von Donet Schäfer Reimer Architekten.

Preisverleihung ‹Swiss Arc Award 2025›

‹Swiss Arc Award› zeichnet zehn Schweizer Architekturprojekte aus und verleiht den Lifetime Achievement Award an Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert.

Urs Honegger   31.10.2025 10:05

Gestern Abend wurden zum zwölften Mal ‹Swiss Arc Awards› verliehen. Aus 418 Einreichungen kürte die Fachjury Arbeiten, «die beispielhaft für Qualität und Innovationskraft in der Schweizer Architekturszene stehen», wie die Infopro Digital Schweiz, die den Wettbewerb auslobt, heute schreibt. Erstmals wurde auch ein Award für Innenarchitektur vergeben – an Andreas Fuhrimann und Gabrielle Hächler für den Umbau eines Reihenhauses in Gockhausen. Mit dem Lifetime Achievement Award 2025 wurde das Duo Kaschka Knapkiewicz & Axel Fickert geehrt. In diesem Jahr wurden 418 Projekten in den unterschiedlichen Kategorien eingereicht, 50 davon schafften es auf die Shortlist und zehn Arbeiten konnten sich eine Trophäe entgegennehmen. Bewertet wurden alle Projekte in einem mehrstufigen Verfahren von einer Fachjury mit Dominique Salathé, Ludovica Molo, Roger Boltshauser und Remo Derungs. «Die prämierten Arbeiten zeigen die Bandbreite zeitgenössischer Architektur in der Schweiz – vom sensiblen Weiterbauen im Bestand über zukunftsweisende Lern- und Arbeitswelten bis hin zu poetischen Interventionen im Landschaftsraum», schreiben die Organisatoren.
 
Die Swiss Arc Awards 2025 in den verschiedenen Kategorien gingen an:

 

Kategorie

Siegerprojekt

Verfasser

Wohnen

Wohn- und Gewerbesiedlung Guggach

Zürich

Donet Schäfer Reimer Architekten

Arbeit, Produktion & Infrastrukturbauten

Büro- und Gewerbehaus Binzstrasse

Zürich

EM2N | Mathias Müller | Daniel Niggli Architekten

Hortus

Allschwil

Herzog & de Meuron

Bildung & Gesundheit

Universitäts-Kinderspital

Zürich

Herzog & de Meuron | August + Margrith Künzel Landschaftsarchitekten

Freizeit & Lifestyle

Cercle des oiseaux

Lausanne

En-Dehors + Ellipsearchitecture + Julien Mercier + Christophe Guberan

Innenarchitektur

Umbau Reihenhaus Gockhausen

Dübendorf

Andreas Fuhrimann  Gabrielle Hächler

Transformation

Fassade Energiezentrale Unterfeld

Zug

Lütjens Padmanabhan Architekt*innen + Bischoff Landschaftsarchitektur

Lifetime Achievement

Award

Kaschka Knapkiewicz & Axel Fickert

 

Next Generation

Hétérotopies 95200

EPFL

Publikumspreis

Immeuble à usage mixte

Forel (Lavaux

Samir Alaoui Architectes

Swiss Arc Awards 2025
Fotos, Videos und weitere Detailinformationen zu den einzelnen Siegerprojekten gibt es hier

 

Urs Honegger
Urs Honeggerhonegger@hochparterre.ch
