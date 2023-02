Die angehenden Architektinnen und Architekten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich sollten für ein Bürohaus in Zürich-Leutschenbach einen Umnutzungsvorschlag machen.

Am 2. März wird der sechste Hawa Student Award in Zürich verliehen. 23 Entwürfe für eine Umnutzung eines Bürogebäudes in ein Wohnhaus wurden eingereicht. Die internationale Jury hat drei Projekte ausgezeichnet.

Vom Bürohaus zum Lebensraum, so lautete das Motto des diesjährigen Hawa Student Awards. 23 Teams und einzelne Studierende aus der Schweiz, Deutschland und Österreich haben im Rahmen des Wettbewerbs Ideen für die Umwandlung eines Bürogebäudes in einen urbanen Mikrokosmos entwickelt. Die drei Gewinner des Hawa Student Award 2023 werden am 2. März 2023 im Museum für Gestaltung Zürich prämiert. Zusammen mit den Siegerprojekten werden sechs weitere Wettbewerbsbeiträge aus der Endrunde ausgestellt. Hochparterre-Redaktorin Deborah Fehlmann moderiert die Preisverliehung.

Hochparterre dokumentiert den Wettbewerb in einer Themenwebsite. Sie geht am 3. März in der Rubrik Themenfokus online.