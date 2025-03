Der Schweizer Preis für Putz und Farbe würdigt Projekte, in denen diese Baustoffe als Gestaltungselemente eingesetzt werden. Der Schweizerische Maler- und Gipserunternehmer-Verband (SMGV) will damit die Zusammenarbeit von Fachleuten aus Architektur, Innenarchitektur, Farbgestaltung und Handwerk fördern.

Der Preis richte sich an «ausgeführte Bauten und Raumkonzepte aus, die einen differenzierten, nachhaltigen und qualitätvollen Umgang mit Putz und Farbe zeigen.» Die Ausschreibung richtet sich an Projekte aus Industrie, Gewerbe, Wohnungsbau, öffentlichem Raum und Denkmalschutz, bei denen Putz und Farbe in hoher Qualität und mit kreativem sowie nachhaltigem Materialeinsatz genutzt werden.

Zugelassen sind Projekte, die in Teamarbeit realisiert worden sind. Ein Team setzt sich aus Planern (Architekt / Innenarchitekt / Farbgestalter etc.) und Handwerkern, gerne auch einem Industriepartner zusammen. Die Projekte müssen im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2024 fertiggestellt worden sein. Anmeldeschluss ist der 30 September 2025.

Eine Jury unter der Leitung von Catherine Gay Menzel lobt unter dein Einreichungen Preisträger in verschiedenen Kategorien aus. Die Preisverleihung findet am 22. Januar 2026 im Rahmen der Swissbau statt.