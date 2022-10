Ist das Solardach in Basel architektonisches Zeichen oder nur ein Bauteil? Fotos: Adriano A. Biondo

Pragmatisch gestisch Felippi Wyssen Architekten haben auf der Basler Sportanlage Schorenmatte eine neues Garderobengebäude gebaut. Sein Solardach macht aus dem eingeschossigen Langbau Architektur. 29.10.2022 08:00

Von der Allee aus betrachtet, meint man, ein Satteldach kröne das Gebäude. 50 Meter schwarze Photovoltaik, fadengerade, dahinter das Grün der Bäume und das Blau des Himmels. Nähert man sich dem Bau, geht der Blick plötzlich unter dem Dach hindurch. Dieses entpuppt sich als eine Art Solarschild, der sich der Sonne entgegenstreckt. Gleichzeitig schützt er den Raum darunter – und damit die Zuschauer beim Anfeuern ihres Teams, die Fussballerinnen beim Gang in die Garderobe oder die Ausflügler beim Trinken ihres Biers. Trotz all dieser praktischen Aspekte ist das Dach aber auch eine bauliche Geste, die aus dem eingeschossigen Langbau Architektur macht. ###Media_2### Die Geschichte des Garderobengebäudes begann vor fünf Jahren. Die Sportanlage im Naherholungsgebiet Lange Erlen sollte modernisiert werden. Ein neues Spielfeld kam hinzu, das alte wurde saniert und erhielt ein neues Garderobenhaus, genutzt vor allem vom VFR Kleinhüningen, einer wichtigen sozialen Quartierinstitution. Die stur lineare Anordnung der Nutzungen sorgte für die gebotene Sparsamkeit, finanziell wie materiell: Im vorderen Teil machen Klublokal, WCs und Technikräume den Baukörper dick. Im schlankeren Mittelteil folgen die acht Umkleiden und im noch schmaleren Ende Räume für Platzwart und Lager. Eine drei Meter tiefe Veranda verbindet alles miteinander, darüber liegt das offene Holztragwerk des Daches. Die Schalung der Fassade ist sägeroh und grünlich-schwarz gestrichen. Hängende Netze schützen vor verirrten Bällen. ###Media_3### ###Media_4### Durch runde Oberlichter fällt Licht in die Umkleide, das Klublokal öffnet sich über grosse Fenster auf die Veranda. Der anspruchsvolle Pragmatismus der äusseren Erscheinung setzt sich im Innern fort: Die tragenden Innenwände aus Sperrholz sind nur leicht weiss lasiert, die Duschräume aus Ortbeton gegossen, die Toilettenräume mit dunkelgrünen Kache...