Marc Angélil hat die besten Schweizer Masterarbeiten im S AM besucht. Er beschreibt eine Generation, die transdisziplinär und strategisch agiert, Transformation, Forschung und Verantwortung ins Zentrum stellt.

Marc Angélil 02.07.2024 07:30

Etwas liegt in der Luft. Wer die Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum S AM betritt, wird von einem unverblümten Optimismus erfasst. Eine experimentelle Erforschung, die freudvoll und spielerisch die Zukunft der Architektur erkundet, zieht die Besucher und Besucherinnen in ihren Bann. Allerdings sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn die präsentierten Arbeiten haben nichts Naives an sich. Im Gegenteil: Was auf den ersten Blick als Luftschloss erscheinen mag, ist fest in der realen Welt verankert. Effektiv äussern die ausgestellten Projekte eine Kritik am Status quo, insbesondere an den zeitgenössischen Produktionspraktiken der Architektur. Die angewandten Mittel entstammen der Domäne des architektonischen Entwurfs. Anhand dieser Mittel wird die Kritik formuliert; und mit denselben werden alternative Vorschläge erarbeitet, wie die Baukunst weiterentwickelt werden könnte. Kurz gesagt gehen die Projekte mit, gegen und für die Architektur ans Werk – das heisst, mit den Werkzeugen der Disziplin, gegen den Modus Operandi etablierter Verfahren und letztlich für eine Architektur, die einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten kann. Manchmal wenden sich die Dinge durch Zufälle zum Besseren. In diesem Fall war es die Absage einer geplanten Ausstellung, die im Museumsprogramm eine Leerstelle hinterliess. Die Kuratoren machten aus der Not eine Tugend und entschieden sich für eine Präsentation der prämierten Projekte des Wettbewerbs SIA Masterpreis Architektur, der in Zusammenarbeit mit der Berufsgruppe Architektur des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins SIA und dem Architekturrat der Schweiz die besten Masterarbeiten auszeichnet. In kürzester Zeit wurde eine Ausstellung zusammengestellt, an der sich Studierende und Lehrkräfte aller Schweizer Hochschulen, die einen Masterstudiengang in Architektur anbieten, beteiligten. Notabene alles öffentliche...