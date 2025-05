Architektur Dialoge, BSA und SIA Basel laden am Mittwoch, 4. Juni zur Podiumsdiskussion ‹Quo vadis Netto-Null?›



Welche konkreten neuen Rahmenbedingungen erwarten Planende, Bauwillige und Investorinnen sowie die gesamte Baubranche mit Netto-Null 2037 und dem Übereinkommen von Paris mit der Verpflichtung zu Netto-Null bis 2050? Welche Instrumente und Konzepte wurden bisherentwickelt? Wo stehen wir? Was funktioniert? Wo liegen die Probleme? Was brauchen wir? Und wohin geht die Reise? Gemeinsam mit den Fachverbänden BSA Basel und sia Basel diskutieren die Architektur Dialoge diese Fragen im Rahmen des Stadtgesprächs am 4. Juni.

Keynotes von Marianne Meister (Solanellas Van Noten Meister, Projektleiterin Bauvorhaben Schliengerweg, Basel) und Remo Thalmann (ZPF Ingenieure, Grüne BS) bilden den Auftakt der Veranstaltung, bevor Dieter Kohler unsere Podiumsgäste zum Gespräch bittet.

Podiumsdiskussion mit:

Marianne Meister, Architektin, Solanellas Van Noten Meister, BS

Remo Thalmann, ZPF Ingenieure, Grüne BS

Christina Bronowski, Leiterin Entwicklung Immobilien BS

PD Dr. Oliver Streiff, Leiter Fachstelle Städtebau- und Umweltrecht, ZHAW

Ladina Thurnherr, Masterstudentin FHNW

Moderation: Dieter Kohler, Journalist/Moderator

Einführung: Judith Bertram-Kaufmann, Architektin und Architekturvermittlerin, Architektur Dialoge