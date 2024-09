Der Plakatwald zur Uzwiler Baukultur. (Foto: Bianca Blair) Fotos: Ladina Bischof

Plakatwald für die Baukultur Das Projekt ‹Woher? Wohin?› der St.Galler Gemeinde Uzwil widmet sich in seiner letzten Ausgabe den Ornamenten der Siedlung Zahnershub von René Haubensak. 03.09.2024 10:50

Auf den ersten Blick sieht die Siedlung Zahnershub von René Haubensak – erbaut von 1990 bis 1991 – wie eine ganz normale Schweizer Mehrfamiliensiedlung aus. Doch wer genauer hinschaut, bemerkt die Quadrate in den filigranen Treppen- und Fenstergeländern aus Armierungseisen, die Scharten in den Brüstungen, die an Burgzinnen in freier Interpretation erinnern. Hölzerne Klappläden in lila hängen zwischen türkisen Fensterbänken und -sprossen. Solche spielerischen Ornamente sind im Innern der beiden Häuser gar noch präsenter, etwa die türkis aufgemalten Läufer in den Gängen. Diesen Ornamenten widmet sich der Plakatwald, der derzeit beim Abstellgleis an der Neumühle nahe dem Hotel Bahnhof in Uzwil steht. Verantwortlich dafür sind die Kuratorin Nina Keel und der Projektleiter Ortsplanung und Siedlungsentwicklung in Uzwil, Marco Bruggmann. Seit April 2023 stellen die Beiden alle paar Monate einen neuen Plakatwald in Uzwils öffentlichen Raum. Fotos und Texte zeigen und verhandeln jeweils ein spezifisches Thema anhand eines Gebäudes. In der ersten Runde ging es um ein Arbeiterhauses aus den 1910er-Jahren, in einer anderen galt die Aufmerksamkeit einem Wohnhochhaus aus den 1960ern. Dieses Jahr will das Projekt mit seiner achten und letzten Ausgabe auf die feinen Unterschiede aufmerksam machen, die aus der Zahnershub eine spezielle Siedlung machen. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### ###Media_5### ‹Woher? Wohin?› soll Uzwiler Baukultur vermitteln und stärken. So der Auftrag der Gemeinde an Nina Keel. Sie ging das Projekt spazierend an. Der erste Augenschein: Grelle Hausfassaden und zurückweisende Schottertürme und Sichtschütze. Doch auch mondäne Vorfahrten und das Fabrikareal des Technologiekonzerns Bühler hätten ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen, so die Kuratorin. Für sie war da etwas, auf das erst noch aufmerksam gemacht werden muss. So sei die Ide...