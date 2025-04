Gegen das Bauvorhaben regt sich Widerstand. Fotos: IG Sertig

Petition gegen Tiny House in Sertig Dörfji In der historischen Walsersiedlung wurde ein umstrittenes Bauvorhaben bewilligt. Dagegen hat sich Widerstand formiert. Die Online-Petition läuft noch bis morgen. 28.04.2025 12:24

Bei der Zufahrt nach Sertig Dorf zeigen Bauprofile ein Bauvorhaben an. Dieses sorgt für Unmut in der Region – bis in die höchsten Ränge. In der historischen Walsersiedlung sind ein Tiny House auf 93 Quadratmetern und ein Wohnbau mit 222 Quadratmetern Wohnfläche geplant. Beide seien als Erstwohnungen ausgewiesen, ein Bedarfsnachweis liegt laut Bündner Heimatschutz in der «Suedostschweiz» aber nicht vor. Hinter den Projekten steht die Nico Fopp Immobilien AG. Das Baugesuch wurde bewilligt, trotz Einsprachen von Anwohnenden. Trotz Krtik des Heimatschutzes, der das «modische Design» des mit Holz verkleideten Betonbaus in Frage stellt. Dies würde «der Charakteristik der Umgebung nicht gerecht», zitiert die «Suedostschweiz». Per Leserbrief in der «Davoser Zeitung» erhielten die Gegner prominente Unterstützung vom inzwischen in Verruf geratenen WEF-Gründer Klaus Schwab: «In den vergangenen 50 Jahren haben wir bedeutende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Sertig gebracht. Ich weiss, dass ein solcher Besuch einen unvergesslichen Eindruck hinterlässt.» Zudem haben am 30. März sieben Grosse Landräte unter Führung von Lukas Kistler (GLP) eine Motion gestartet. In 13 Punkten listen sie Planungsfehler auf, das Bauvorhaben sei nicht mit den Planungszielen der Gemeinde und den Erhaltungszielen von Kanton und Bund vereinbar. Zudem hat die IG Sertig eine Petition lanciert. Es bestehe ein grosses gesellschaftliches und touristisches Interesse, das Sertig Dörfji zu erhalten. Die Petition macht folgende Vorschläge: Das Sertig Dörfji ist vor Neubauten zu bewahren. Bestehender Schutzstatus und Erhaltungsziele respektieren. Erteilte Baubewilligungen widerrufen. Vorhandene Baulandreserven auszonen. Die Petition läuft noch bis zum 30. April. ...