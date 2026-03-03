Das alte Zürcher Kinderspital soll bald abgerissen werden.

Die IG Kispi Hottingen setzt sich für den Erhalt und die Weiternutzung des alten Zürcher Kinderspitals ein. Wer die IG dabei unterstützen möchte, unterschreibt jetzt ihre Petition.

Im November 2024 verliess das Zürcher Kinderspital sein angestammtes Areal in Hottingen und bezog seinen Neubau auf der Lengg. Seither stehen die alten Spitalbauten leer. Bald soll die Mehrheit von ihnen einem Neubau für das Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) weichen – zumindest lautet so noch immer der offizielle Plan. Wann genau das geschehen soll, ist allerdings unklar. Der Kanton hat den Neubau bis auf Weiteres zurückgestellt.

Die IG Kispi Hottingen setzt sich bereits seit 2022 für den Erhalt und die Weiternutzung des alten Kinderspitals ein. Ende 2025 legte die Zürcher Arbeitsgruppe für Städtebau ZAS* ein Argumentarium und eine Vision für die Umnutzung des Areals vor. Nun will die IG ihren Forderungen mit einer Petition an den Stadtrat und den Regierungsrat Nachdruck verleihen. Im Laufe des März 2026 sammelt sie dafür Unterschriften.

Wer mithelfen möchte, das Kinderspital zu erhalten, füllt jetzt den Unterschriftenbogen aus und sendet ihn per Post an die IG. Unterschreiben dürfen alle, unabhängig von Alter, Nationalität und Wohnort.