Die Zukunft des stadtbekannten «Schoggiturms» ist ungewiss. Foto: LUKS

Perspektiven für den «Schoggiturm» In zwölf Jahren soll das Spitalzentrum Luzern einer Freifläche Platz machen. Nun fordern eine Petition und eine Entwicklungsstudie, Umnutzungsszenarien für das Grossbauwerk zu prüfen – mit guten Argumenten. 08.01.2025 11:59

«Ihr kommt zu spät, der Abbruch ist längst beschlossen!» – Diesen Satz, hören viele, die sich für die Umnutzung ausgedienter Spitäler einsetzen. Im Fall des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) kann er jedoch nicht als Totschlagargument gelten. Der Zeitpunkt für die Diskussion über Abbruch oder Umnutzung des als «Schoggiturm» bekannten Spitalzentrums könnte kaum günstiger sein: In den nächsten Jahren wird das LUKS sein Areal im Norden der Luzerner Innenstadt etappenweise erneuern und weiterentwickeln. Dabei sollen der bestehende, eher rostrote als schokoladenbraune Bettenturm aus dem Jahr 1982 und die daran anschliessenden Flachbauten voraussichtlich 2035 einer Freifläche weichen. Ende Januar entscheidet das Luzerner Stadtparlament über den entsprechenden Bebauungsplan. Tritt er in Kraft, darf das LUKS den «Schoggiturm» und die Flachbauten ohne weitere Abklärungen abbrechen – ein Fehler, wie die SP Stadt Luzern und das lokale Planungsbüro OSRI finden. «Ein Abriss auf Vorrat ist, inmitten der anhaltenden Klimakrise und in Zeiten von dringend benötigtem Raum, überhaupt nicht zeitgemäss», schreibt die SP, die derzeit Unterschriften für ihre Petition ‹Kein Abriss auf Vorrat› sammelt. Die Partei will das Stadtparlament auffordern, «im Bebauungsplan konkrete Forderungen für die Prüfung einer Weiter- und/oder Zwischennutzung der bestehenden Immobilie festzulegen». Wie eine solche Weiter- oder Zwischennutzung aussehen könnte, skizziert OSRI in seiner im Dezember veröffentlichten ‹Entwicklungsperspektive Luzerner Spitalzentrum›. Als Pioniernutzung liesse sich im Erdgeschoss des Verwaltungstrakts beispielsweise ein Quartierzentrum einrichten, so die Fachleute. Das Bedürfnis nach einem solchen Ort sei im Quartier vorhanden. Zudem sei die Infrastruktur für einen Kiosk und eine öffentliche Gastronomie im Gebäude bereits gegeben. Im Bettenturm schlägt die S...