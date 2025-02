Das Haus D im Wohnquartier Hobelwerk in Winterthur von Pascal Flammer. Fotos: Peter Tillesen

Der mit 10.000 Euro dotierte Balthasar Neumann-Preis geht 2025 an den Architekten Pascal Flammer für das Haus D im Wohnquartier Hobelwerk in Winterthur.

Der Zürcher Architekt Pascal Flammer erhält den von der Deutschen BauZeitschrift DBZ und dem Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure BDB vergebene Balthasar Neumann Preis 2025 für das Haus D im Wohnquartier Hobelwerk in Winterthur. Flammers Projekt als Teil des umfassenden städtebaulichen Konzepts der Wohnungsbaugenossenschaft ‹Mehr als Wohnen› ermögliche innovative Wohnformen mit Fokus auf barrierefreie Partizipation, setze auf Regenwassermanagement mit Schwammstadt-Elementen und maximale Reduktion des Betonverbrauchs, begründet die Jury. Besonders würdigte das Preisgericht die Wiederverwendung gebrauchter Bauteile, die in Zusammenarbeit mit dem baubüro in situ erfolgte. Die Juryvorsitzende Mikala Holme Samsøe betont: «Mit gebrauchten Bauteilen lässt sich gut und zum selben Preis bauen. Der Gewinner des Balthasar Neumann Preises zeigt vorbildlich, wie das mit Anspruch und im größeren Maßstab im Wohnungsbau möglich ist.»



