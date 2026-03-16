Weg vom geplanten Klassenzimmer, hin zu einer offenen Lernlandschaft. Wie sich die Primarschule Bubenholz in Opfikon nach abgeschlossenem Studienauftrag neu erfunden hat.

Henriette Lutz 16.03.2026 08:00

Wer auf dem Pausenplatz steht, ahnt nicht, dass sich darunter die Autobahn zum ZÃ¼rcher Flughafen befindet. Kinderrufe haben den MotorenlÃ¤rm abgelÃ¶st. Nur wenn ein Flugzeug Ã¼ber die Primarschule Bubenholz donnert, steht der Alltag kurz still. Im Inneren der Schule herrscht ruhige LernatmosphÃ¤re. Klassische Klassenzimmer gibt es hier keine. Die Kinder arbeiten in Gruppen oder allein. Sie wechseln selbststÃ¤ndig zwischen offenen Lern- und SpielflÃ¤chen, RÃ¼ckzugorten und kleineren Themenzimmern. ###Media_2### ###Media_1### Das ArchitekturbÃ¼ro Adrian Streich hatte nicht mit einer solchen rÃ¤umlichen Offenheit gerechnet, als es 2020 den Studienauftrag gewann. GemÃ¤ss Raumprogramm war ein herkÃ¶mmlicher Schulbau mit zwÃ¶lf Klassenzimmern, GruppenrÃ¤umen, einer Tagesstruktur und einer Einfachturnhalle gefordert. RÃ¤umliche FlexibilitÃ¤t fand zwar ErwÃ¤hnung, das Thema der offenen Lernlandschaft rÃ¼ckte erst spÃ¤ter in den Fokus. Auch war in der Auslobung eine Etappierung des SchulgebÃ¤udes in zwei Phasen angedacht. Vorgesehen war, die HÃ¤lfte der Klassenzimmer bereits ein Jahr frÃ¼her in Betrieb zu nehmen. Es kam anders als geplant Zudem ging die Bauherrschaft von einer eher kurzfristigen LÃ¶sung aus: die gesamte Schulanlage war als ein Provisorium mit einer Nutzungsdauer zwischen 40 und 50 Jahren ausgeschrieben. Die Etappierung und die begrenzte Nutzungsdauer spielten, genauso wie die zwÃ¶lf Klassenzimmer, bald keine Rolle mehr. All diese Themen hatten aber in der Bearbeitung des Studienauftrags den Entwurf der Architekt*innen massgeblich beeinflusst. Aus dieser Diskrepanz zwischen Bestellung und Realisierung stellen sich zwei Fragen, die Ã¼ber den konkreten Fall hinausweisen: Kann ein ArchitekturbÃ¼ro ein Schulhaus so flexibel entwerfen, dass es auf tiefgreifende Ã„nderungswÃ¼nsche reagieren kann, ohne an architektonischer QualitÃ¤t einzubÃ¼ssen Und wie baut man heute Schulen fÃ¼r pÃ...