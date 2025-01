Wie stoppen wir die Zerstörung wertvoller Bausubstanz? Übersicht: Hochparterre

Tamino Kuny & Deborah Fehlmann 20.01.2025 14:00

Noch bis Ende Februar sind die Büros Denkstatt, Unterdessen, Baubüro In Situ und Zirkular mit einer Netzwerkschau im Architekturforum Zürich zu Gast. Die Ausstellung widmet sich der aufkeimenden Schweizer «Um-Baukultur». Im Rahmen des Begleitprogramms lädt Hochparterres «Operation Spital» zu einem Vernetzungstreffen ein. Akteur*innen, die sich gegen den Abbruch von Spitalbauten einsetzen oder eingesetzt haben, tauschen an der Veranstaltung ihre Erfahrungen aus und beraten sich über die nächsten Schritte. Engagierte Planer*innen aus Altdorf, Biel, Zürich, Baden, Luzern und St. Gallen nehmen teil. Mit dem leerstehenden «Kispi» in Zürich gibt es zudem einen akuten Fall zu besprechen. Nach einer kurzen Einführung von Deborah Fehlmann und Tamino Kuny, in der sie den Stand der Dinge schildern, gliedert sich die Veranstaltung in zwei Teile. Der erste Teil ist eine offene Diskussion: Warum hat der Spitalerhalt geklappt? Wo war Widerstand zwecklos? Und was braucht es, um die Spitalbauten zu erhalten, die noch zu retten sind? Zu Wort kommen nicht nur Spitalaktivist*innen, sondern auch Eigentümer*innen, die sich für eine Umnutzung entschieden haben. Nach einer Verschnaufpause folgt der zweite Teil: Was sind die nächsten konkreten Schritte, die – individuell oder kollektiv – unternommen werden müssen, um die fortschreitende Zerstörung wertvoller Bausubstanz zu stoppen? Kommen Sie vorbei und diskutieren Sie mit....