1/3

NOW WHAT IF?

Open Call

Deine Fragen an now_what_if@proton.me

Einsendeschluss: Freitag, 16.06.2023

Save-the-date: Veranstaltungen zum Aufruf

Freitag, 07.07.2023

Donnerstag, 24.08.2023

MILK, Seebahnstrasse 155, Zürich

Zugesandt von Anna MacIver-Ek + Axel Chevroulet, Céline Bessire + Matthias Winter, Tina Küng + Steffen Hägele, Rina Rolli + Tiziano Schürch, Gaetan Iannone, Stefan Wülser