Das neue Hotel Maistra in Pontresina von Gion A. Caminada Fotos: Hotel Maistra

Offene Türen im Bergell und Oberengadin Am Wochenende vom 29. und 30. Juni 2024 finden wieder die «Open Doors Engadin» statt. Zu besichtigen gibt es rund 80 Bauten aus verschiedenen Epochen. 06.06.2024 10:29

Der Name «Open Doors Engadin» täuscht etwas. Das Besichtigungswochenende müsste diese Jahr «Open Doors Oberengadin und Bergell» heissen. Denn die 80 Bauten, die kostenlos besucht werden können, liegen alle zwischen Castasegna zuunterst im Bergell und S-chanf im Oberengadin. Ziel des Anlasses sei es, Interessierten den Zugang hinter sonst meist verschlossenen Türen zu geben. Der Verein will «Wissen über Architektur und deren Bedeutung für unsere Lebensräume in der Öffentlichkeit verankern». Gemäss dem Konzept der Veranstaltung ist ein Drittel der Bauwerke gegenüber dem Vorjahr neu. Ein Schwerpunkt bilden dieses Jahr die Patronatsgemeinden Celerina und Pontresina. Wieder gut vertreten sind auch Bauten in St. Moritz. Grundsätzlich ist die Idee, dass Interessierte sich ihr Programm selbst zusammenstellen und auf eigene Faust die Region erkunden. Achtung: viele Bauten sind nur im Rahmen von begrenzten Führungen zu besichtigen. Deshalb lohnt es sich, sich frühzeitig über die Webseite anzumelden. Ab morgen Freitag ist das möglich. Im Rahmenprogramm finden sich unter dem Namen «Specials» zudem geführte Architektur-Spaziergänge zum Beispiel über den eigenwilligen Architekten Robert Obrist (1937–2018) oder über den Hotelarchitekten Karl Koller (1873–1946). Open Houses wurde 1992 in London gegründet und wird zurzeit in über 56 Städten weltweit durchgeführt, in der Schweiz in Zürich, Basel und seit diesem Jahr auch in Bern. «Open Doors Engadin» ist ein Spezialfall, weil das Programm nicht auf eine Stadt beschränkt ist, sondern in einer ganzen Region stattfindet. Deshalb auch der Name «Open Doors» und nicht «Open House»....