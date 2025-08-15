Was geschieht mit dem Kinderspital? Fotos: SAM / Jakob Junghanss

ZAS* und S AM veranstalten eine Gesprächsrunde über die Umnuzung des ehemaligen Kinderspitals in Zürich.

Mit dem Umzug des Kinderspitals ist in Zürich-Hottingen ein bedeutender Leerstand entstanden. Für Teile des Areals gibt es bereits Nachnutzungsideen. Das markante Bettenhaus von 1968, entworfen von Rudolf und Peter Steiger, soll jedoch abgerissen und durch einen umstrittenen Neubau für das Zahnmedizinische Zentrum ersetzt werden.



Die ZAS* Zürcher Arbeitsgruppe für Städtebau fordert eine dringend benötigte Alternative: die Schaffung eines ‹Stadthotels› im Bestand. Ein Konzept, das Antworten auf die drängenden Themen Wohnungsnot, Bevölkerungswachstum und Migration bieten könnte – und das an einem architektonisch und städtebaulich bedeutenden Ort. Der für die Ausstellung ‹Was war werden könnte: Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur› im S AM Schweizerisches Architekturmuseum produzierte Film ‹Abriss›​​​​​​​ dient als Auftakt für eine offene Diskussion.