Lesen mit tiun
Abo
Shop
Was geschieht mit dem Kinderspital? Fotos: SAM / Jakob Junghanss

Offene Diskussion über «Kispi»-Zukunft

ZAS* und S AM veranstalten eine Gesprächsrunde über die Umnuzung des ehemaligen Kinderspitals in Zürich.

Anna Raymann   15.08.2025 11:13

Mit dem Umzug des Kinderspitals ist in Zürich-Hottingen ein bedeutender Leerstand entstanden. Für Teile des Areals gibt es bereits Nachnutzungsideen. Das markante Bettenhaus von 1968, entworfen von Rudolf und Peter Steiger, soll jedoch abgerissen und durch einen umstrittenen Neubau für das Zahnmedizinische Zentrum ersetzt werden.


Die ZAS* Zürcher Arbeitsgruppe für Städtebau fordert eine dringend benötigte Alternative: die Schaffung eines ‹Stadthotels› im Bestand. Ein Konzept, das Antworten auf die drängenden Themen Wohnungsnot, Bevölkerungswachstum und Migration bieten könnte – und das an einem architektonisch und städtebaulich bedeutenden Ort. Der für die Ausstellung ‹Was war werden könnte: Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur› im S AM Schweizerisches Architekturmuseum produzierte Film ‹Abriss›​​​​​​​ dient als Auftakt für eine offene Diskussion.

Was Passiert mit dem ehemaligen Kinderspital in Zürich? 
22. August, 18 Uhr
Ämtli für Städtebau, Werdmühleplatz 6, Zürich
Eintritt frei

Eine Veranstaltung organisiert von ZAS* und S AM

Anna Raymann
Anna Raymannraymann@hochparterre.ch
Architektur
Krankenhausareal Sindelfingen: Projekt oder Prozess?
Architektur
Andreas Hofer: IBA’27 Stuttgart, Strukturwandel und die grosse Bauausstellung
Mehr zum Thema
Architektur Krankenhausareal Sindelfingen: Projekt oder Prozess?
Architektur Andreas Hofer: IBA’27 Stuttgart, Strukturwandel und die grosse Bauausstellung
Weitere Nachrichten
Andreas Hofer: IBA’27 Stuttgart, Strukturwandel und die grosse Bauausstellung
Das Vitra Design Museum zeigt den Kosmos der Shaker
Schützenswertes weitergebaut
 
close