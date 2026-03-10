Prof. Nora Dainton, Leiterin Institut Digitales Bauen an der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW. (Fotograf: Julian Salinas, Basel)

Bereits seit einem Jahr ist Dainton Institutsleiterin ad interim und Mitglied der Hochschulleitung. Sie bringt als Professorin 15 Jahre Erfahrung in der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und der Schweizer Hochschullandschaft mit. Seit mehr als fünf Jahren ist sie am Institut Digitales Bauen in verschiedenen Positionen tätig. 2020 entwickelte sie den MSc FHNW in Virtual Design and Construction mit und gestaltet fortan das Institut als Studiengangleiterin und Mitglied der Institutsleitung massgeblich mit. Vor ihrem Engagement im Institut Digitales Bauen war die ausgebildete Industriedesignerin an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW als Dozentin und im Qualitätsmanagement tätig und hat in der eigenen Firma Projekte in den Bereichen Prozessgestaltung und Design umgesetzt.

Das Institut Digitales Bauen treibt die digitale Transformation des Bau- und Immobilienwesens voran. Im Mittelpunkt stehen neue Organisationsformen, Prozesse und Werkzeuge zur Bewältigung zunehmender Projektkomplexität. Basierend auf dem Framework von Virtual Design & Construction (VDC) fördert das Institut interdisziplinäre Zusammenarbeit, den Einsatz digitaler Bauwerksmodelle sowie die Entwicklung praxisnaher Methoden und Tools für Projekt- und Informationsmanagement im Bauwesen.