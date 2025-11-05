Lesen mit tiun
Nominierungen Architekturpreis Südtirol

Im März 2026 wird der Architekturpreis Südtirol verliehen. Am Mittwoch wurden die Nominierten bekanntgegeben.

Anna Raymann   05.11.2025 11:03

Alle drei bis vier Jahre wird der Architekturpreis Südtirol verliehen. Die Region wird von hoher Bautätigkeit geprägt. Spannende Fragen stellen sich im Umgang und zum Stellenwert des Tourismus in der Region und dem Wohnen, das «vom Grundrecht zu einem Luxusgut wird», heisst es in der Mitteilung.

Preise werden in dieser Ausgabe in acht Kategorien vergeben: Wohnen, Öffentlich,Tourismus und Arbeit, Bauen im Altbestand, Innenraum, Öffentlicher Raum und soziale Infrastruktur, Junge Architektur und erstmals Maintenance – für herausragende Leistungen beider Pflege, dem Erhalt und der Weiterführung von Bestandsgebäuden. Alle 36 nominierten Projekte werden auf der Webseite der Architekturstiftung Südtirol vorgestellt. 

Die Siegerinnen und Sieger werden am 6. März beim ‹Fest der Architektur› im Schloss Maretsch in Bozen vorgestellt. 

Anna Raymann
Anna Raymannraymann@hochparterre.ch
Preisverleihung ‹Swiss Arc Award 2025›
