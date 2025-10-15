Du willst über Arbeitsbedingungen sprechen? Noch bis 31. Oktober läuft unsere grosse Umfrage.

Die Arbeitsbedingungen in der Architekturbranche bedürfen einer öffentlichen Diskussion. Mit einer grossen Umfrage unter Architekturschaffenden wollen wir dafür eine solide Datengrundlage erarbeiten. Hilf mit!

Die Arbeitsbedingungen, unter denen Architektur entsteht, sind bei Feierabendgesprächen omnipräsent. Oft geht es um die harten Fakten eines Arbeitsverhältnisses: Löhne und Sozialleistungen, Überstunden und Flexibilität, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Genauso oft geht es aber auch um vermeintlich Weiches: Bürokultur und Kommunikation, Wertschätzung und Mitsprache.

Ein strukturierter Diskurs und belastbare Daten zu diesen Themen fehlen. Darum führt Hochparterre 2025 erstmals eine umfassende Umfrage über die Arbeit in Architekturbüros durch. Diese richtet sich an sämtliche Mitarbeitenden von Architekturbüros in der Schweiz, Österreich und Deutschland.

Die Umfrage läuft bis Ende Oktober und ist Teil der Artikelserie "Architektur & Arbeitsbedingungen" von Hochparterre, Architektur Basel, Kontextur, (non-)Swiss Architects und Charlotte Malterre-Barthes. Sie ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.

Jetzt an der Umfrage teilnehmen!