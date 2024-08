Maison Vaudagne in Meyrin: altes Haus, neues Quartierzentrum Fotos: Paola Corsini

Palle Petersen 17.08.2024 08:00

Noblesse im Vorstadtquartier BCR architectes haben die Maison Vaudagne in Meyrin umgebaut. Sie führen die Erfolgsgeschichte des Orts im Nordosten von Genf fort. 17.08.2024 08:00

Meyrin beheimatet das CERN und tausend weitere Unternehmen. Der Ort im Nordosten von Genf ist ethnisch und ökonomisch stark durchmischt, wächst schnell – und hat ein fähiges Planungsamt: Seit 2014 ist das Ecoquartier Les Vergers emporgewachsen. 2019 gewann der Botanische Garten den Schulthess-Preis. 2022 folgte der Wakkerpreis für gute Ortsentwicklung. Der Umbau der Maison Vaudagne fügt sich nahtlos in diese Erfolgsgeschichte. Freilich handelte es sich beim Quartierzentrum um eine Dessertaufgabe: mit komfortablem Budget einen Altbau sanieren, einen Pavillon ergänzen und einen Platz gestalten. Doch genau darin zeigt sich der Wille Meyrins, Wachstum zu flankieren mit qualitätsvollen Freiräumen und öffentlichen Bauten. ###Media_2### Befreit von den Bausünden der 1980er-Jahre, steht der Bestand von 1835 im Zentrum der Anlage. Nachdem er denkmalgerecht saniert und mit einem neuen Kern versehen worden ist, dient er als Empfang, als Raum für Büros und Werkstätten. Die neuen Bauten – eine Scheune auf der einen Seite, ein langgezogener Pavillon auf der anderen – liegen an den Parzellenrändern und fassen den zum Hof gewordenen Parkplatz. Am Boden liegen Betonplatten, die nach einem Strassenabriss in der Nähe hier ein zweites Leben gefunden haben. Darüber spannt ein grosses Segel Alt- und Neubau zusammen. ###Media_3### Der Pavillon selbst stülpt sich über die benachbarte Friedhofsmauer und duckt sich unter den bestehenden Baum. Im Rücken als geradeLehmsteinwand gebaut, verläuft der Bau mit gläserner Front zum Platz hin in abgewinkelter Linie. Die schmale Taille mit Küchen trennt die beiden Mehrzweckräume, in denen die Jugendlichen zu Mittag essen, spielen und musizieren. Über ihren Köpfen laufen die Balken in ruhigem Takt durch die Fassade und tragen das ausladende Vordach. Die Luft strömt frei von technischer Hilfe vom Platz her hinein und beim Dach hinaus. Et...