Neuigkeiten bei EM2N

Mit einer internen Neuorganisation will sich das Architekturbüro EM2N den veränderten Anforderungen stellen. Dafür hat das Zürcher Büro den Prozess «EM2N 2030» gestartet.

Roderick Hönig   09.09.2025 17:17

Seit der Gründung 1997 hat sich das Zürcher Architekturbüro EM2N kontinuierlich weiterentwickelt und arbeitet heute mit 70 Mitarbeitenden an Wohnungs- und Gewerbebauten aber auch Kulturbauten, Umbauten und städtebaulichen Planungen. Um die Bürostruktur und -organisation an heutige Herausforderungen anzupassen, hat das Büro den Prozess «EM2N 2030» gestartet. Eines der Zwischenresultate sind neue Partner: Ab 1. September verstärken Gerry Schwyter und Björn Rimner als neue Partner das Team. Sie ergänzen die bisherigen Partner Mathias Müller und Daniel Niggli sowie die langjährigen Mitglieder der Geschäftsleitung: Bernd Druffel, Christof Zollinger und Vera Theler-Jeiziner.

Auch die Teamleitung wird neu aufgestellt: Zur besseren Aufgabenverteilung übernehmen Emmanuel Laux und Mathias Kampmann mehr Verantwortung im Wettbewerbsbereich, während Kerstin Aikins, Nils Heffungs, Jean-Baptiste Joye und Jochen Kremer die Ausführung stärken. 

Die interne Neuorganisation spiegelt sich auch im neuen Firmennamen «EM2N AG» wider.

Die vollständigen Informationen finden sich auf der Webseite von EM2N.

Roderick Hönig
Roderick Hönighoenig@hochparterre.ch
