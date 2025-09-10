Siegerprojekt «Eiger», Blick vom Waisenhausplatz (Visualisierung: Studio Blomen, Zürich © Schmidlin Architekten.

Neues Kunstmuseum Bern genehmigt Der Grosse Rat des Kantons Bern hat den Kredit für Sanierung und Ersatzneubau des Kunstmuseums genehmigt. 10.09.2025 17:33

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat dem Projektierungskredit von 15,7 Millionen Franken für das Sanierungs- und Ersatzneubauprojekt «Eiger» des Kunstmuseum Bern mit grosser Mehrheit zugestimmt. Die Gesamtkosten des Projekts sollen 147 Millionen Franken betragen. Unser Redaktor Axel Simon schrieb im letzten November über den Wettbewerb: «Kein Wunder, dass die Jury bis zum Schluss gespalten war. Die ersten Plätze belegen nicht nur zwei Projekte, sondern zwei Haltungen – architektonisch, aber auch bezüglich der Frage, was ein Museum heute sein kann. Überspitzt formuliert: Gewonnen hat ein ikonisches Bauwerk mit Räumen, in denen Kunstliebhaber sich in ein Werk versenken können. Verloren hat ein offenes Haus mit Räumen der Begegnung zwischen Menschen, die sich mit der Kunst auseinandersetzen.»...