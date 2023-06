In der Führungsetage beim Generalplaner Caretta+Weidmann kommt es zu personellen Veränderungen. Felix Hegetschweiler (59) übernimmt den Vorsitz der Geschäftsleitung und steigt als Mitinhaber in das Unternehmen ein. Gleichzeitig werden die Teamleiter neu in die Geschäftsleitung berufen. «Mit Felix Hegetschweiler übernimmt eine in der Schweizer Immobilienbranche bekannte und äusserst erfahrene Persönlichkeit das operative Zepter vom Baumanagement- und Generalplaner-Büro Caretta+Weidmann», schreibt die Firma heute in einer Pressemitteilung. Felix Hegetschweiler war zuletzt Geschäftsführer Gesamtleistungen und Mitglied der Gruppenleitung der Halter AG und ist seit mehreren Jahren als Verwaltungsrat und (Mit)Inhaber in weiteren Bau- und Immobilienfirmen engagiert. Mit dem Antritt als CEO von Caretta+Weidmann steigt er gleichzeitig als Mitinhaber in die Firma ein. Der bisherige Geschäftsführer, Mauro Caretta, wolle sich nach rund 27 Jahren im operativen Geschäft nunmehr auf die strategische Ausrichtung und langfristige Positionierung des Unternehmens fokussieren und bleibt VRP. «Um die Kontinuität und Stabilität des Unternehmens langfristig sicherstellen und auf die Anforderungen des Marktes kurz- und mittelfristig agil und flexibel reagieren zu können, wird auch die Führungscrew erweitert und die Teamleiter neu in die Geschäftsleitung befördert», heisst es weiter.