Die neue Geschäftsführerin Eva Meisinger mit dem bisherigen Geschäftsführer Stefan Baumberger

Bei der Baumuster-Centrale stehen Wechsel an: Ein neuer Standort wird neu unter der Leitung von Eva Meisinger eröffnet.

Stefan Baumberger ist seit 2013 für die Schweizer Baumuster-Centrale Zürich (SBCZ) tätig und übernahm 2016 die Geschäftsführung. Nach über neun Jahren in dieser Funktion sei nun der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen – sowohl für ihn persönlich als auch für die Institution, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Am 1. Oktober übernimmt die Architektin Eva Meisinger die Leitung der Baumuster-Centrale. Sie verfügt über breite internationale Erfahrung aus Tätigkeiten in Österreich, Italien und der Schweiz und leitete zuletzt die Schweizer Zweigniederlassung eines internationalen Architekturbüros. Der Verwaltungsrat, das Team sowie der scheidende Geschäftsführer wünschen ihr «einen erfolgreichen Start in ihre verantwortungsvolle und spannende neue Aufgabe», so weiter. Eva Meisinger beginnt ihre Stelle am neuen Standort an der Hohlstrasse 420.

Die neuen Räumlichkeiten bieten eine grosse Ausstellungsfläche auf 670 Quadratmetern. Der Betrieb dort wird am 1. Oktober aufgenommen. Bereits am 27. September kann das Publikum des Open House Zürich einen Blick in den neuen Standort werfen.