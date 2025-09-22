Adrian Wildenauer

Der Dozent für Digitales Bauen an der BFH und hat per 1. August 2025 die Leitung des Master of Advanced Studies (MAS) in Real Estate übernommen. Für Wildenauer liegt die Zukunft der Immobilienwirtschaft in der Verbindung von traditionellem Know-how mit digitalen Technologien und nachhaltigen Ansätzen, schreibt die BFH heute in einer Pressemitteilung. «Die Branche ist im Wandel, geprägt von Digitalisierung, Klimafragen und veränderten gesellschaftlichen Bedürfnissen. Absolvent*innen müssen bewährte Modelle kritisch hinterfragen und zukunftsfähige Konzepte umsetzen können», wird Adrian Wildenauer zitiert. Unter seiner Leitung solle der MAS die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis noch stärker schlagen. Nach langjähriger und engagierter Leitung des MAS Real Estate hat Boris Szélpal seine Funktion abgegeben, um sich neuen Projekten an der BFH zu widmen.