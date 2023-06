Mit der neuen Aufstockung fügt sich das Gebäude in die Dachlandschaft ein. Fotos: Michel Bonvin

Marion Elmer 03.06.2023 08:00

Neue Haube fürs alte Quartier Mit einer Aufstockung bindet Localarchitecture ein Flachdachhaus aus den 1960er-Jahren in den gründerzeitlichen Kontext ein und schafft dabei zehn gemütliche Wohnungen mitten in Lausanne. 03.06.2023 08:00

Bauten aus der Gründerzeit mit ihren typischen Mansarddächern prägen die Strassen in Sous-Gare / Ouchy. Das dicht besiedelte Lausanner Quartier liegt am steilen Hang zwischen Bahnhof und See. Auch das Haus an der Avenue Edouard Dapples 5 trägt ein solches Dach. Seine Form ist allerdings asymmetrisch, und mit seiner Blechhaube hebt es sich von den umliegenden dunklen Ziegel-Kupfer-Dächern ab. Krönen tut es den Bau erst seit Kurzem. Eigentlich hatte die Bauherrschaft das Büro Localarchitecture lediglich mit einem Farbkonzept für die Fassade des L-förmigen Mehrfamilienhauses aus den 1960er-Jahren beauftragt. Doch bei der ersten Besichtigung fiel dem Architekten Manuel Bieler auf, dass die benachbarten Häuser den Flachdachbau überragen. Wieso also nicht zwei Geschosse aufstocken? Zumal es auch in der viertgrössten Schweizer Stadt an Wohnraum mangelt. ###Media_2### ###Media_3### Die Bauherrschaft war schnell von der Idee überzeugt. Auf das Flachdach stellte Localarchitecture einen Leichtbau aus vorgefertigten Holzelementen, da die bestehende Struktur keine zusätzliche Last erlaubte. Die gesamte Aufstockung wiegt nun gerade mal so viel wie eine fünf Zentimeter dicke Betondecke, die auf dem vorherigen Dach für das Gefälle gesorgt hat. Dank Vorfertigung war auch kein Eingriff in die unteren Geschosse nötig, und der Bauablauf konnte zügig voranschreiten, was für die bestehenden Bewohnerinnen angenehm war. Nur den Treppen- und Liftkern hat Localarchitecture mit Massivholzelementen nach oben verlängert. Unter der neuen Haube finden zehn Wohneinheiten Platz. Ihre Grundrisse – sieben 2-Zimmer-Wohnungen, eine 3-Zimmer- und eine 4-Zimmer-Wohnung sowie eine Maisonette – liessen sich frei gestalten, da die Last via Holzskelett auf die bestehenden Aussenwände abgetragen wird. Die Räume jeder Einheit gruppieren sich je um eine zentral angeordnete, rundum verglaste Loggia. Dank...