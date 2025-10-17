Lesen mit tiun
Bunte mineralische Alpenlandschaft Fotos: Sven Joliat

Neue Bilder für die Alpen?

Die fünften Engadiner Architekturtage widmen sich der alpinen Landschaft. Wie verändert sie sich? Künstler, Wissenschaftlerinnen, Landschaftsarchitekten und weitere Expertinnen tauschen sich aus.

Maarit Ströbele   17.10.2025 16:29
Mitten in den Alpen widmen sich die Engadiner Architekturtage dieses Jahr der alpinen Landschaft. Die Berge entstehen und wandeln sich kontinuierlich durch das Einwirken exogener Kräfte und den Eingriff des Menschen. Klima, Wasser und Erosion sind die bestimmenden Grössen, welche auf die alpine Topografie einwirken. Mit der Wucht der globalen Erwärmung beschleunigen sich viele Prozesse und stellen manche Bilder und Nutzungsmuster des alpinen Raums in Frage. Das Verschwinden von Schnee und Eis macht die Berge nicht nur grauer, sondern auch grüner. Der gesamte Wasserhaushalt verflüssigt sich, womit die Veränderungen weit über die Alpen hinaus Folgen haben werden. Welche Folgen das hat, loten Expertinnen und Experten in Podiumsdiskussionen und Vorträgen aus, begleitet von den kulinarischen Erzeugnissen der alpinen Landschaft. ...
