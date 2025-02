Das überarbeitete Wettbewerbsprojekt von Ilg Santer, 2024

Nein zum neuen Luzerner Theater Die Stadtluzerner Stimmberechtigten haben die weitere Planung des neuen Theaters gestoppt. Der Kredit für das Projekt von Ilg Santer wurde mit 58 Prozent der Stimmen abgelehnt. 11.02.2025 16:43

Die Stadt Luzern lehnt den Projektierungskredit über 13,8 Millionen Franken mit einem Nein-Stimmenanteil von knapp 58 Prozent ab. Mit dem Geld hätte der Entwurf ‹überall› des Zürcher Architektbüros Ilg Santer weiterentwickelt werden sollen. Das siegreich aus dem Architekturwettbewerbe hervorgegangene Projekt sah vor, das 185 Jahre alte Theater an der Reuss umzubauen und durch einen Neubau zu ergänzen. Die lokalen Zeitungen kommentieren den überraschenden Entscheid: «Der wichtigste Ablehnungsgrund war wohl die geplante Überbauung des Theaterplatzes», schreibt die Luzerner Zeitung. «Die Bevölkerung will diesen Freiraum mitten in der Innenstadt nicht opfern.» Auch der Zeitgeist habe den Gegnern in die Hände gespielt. «Die immer massivere Wachstumskritik in allen politischen Lagern bodigt eben nicht nur Autobahnen, sondern auch den Ausbau von Kultur-Infrastruktur.» Ein Neustart hätte der Debatte frischen Wind geben sollen, «doch die Stimmung rund um den Architekturwettbewerb war vergiftet», schreibt zentralplus mit Blick auf den seit zwei Jahrzehnten andauernden Ersatz des bestehenden Theaters. «Der überarbeitete Siegerentwurf wurde öffentlich so sehr gefeiert, dass kritische Stimmen erst kaum vernehmbar waren.» Als der Abstimmungskampf begann, sei es einer kleinen Gegnerschaft gelungen, sich mit gezielten Aktionen und starken Thesen bekannt zu machen. Jetzt sei der Moment, einen neuen Standort zu suchen, meint wiederum die Luzerner Zeitung. Es biete sich die Chance, die Streitereien über Architektur, Denkmalschutz und Stadtbild hinter sich zu lassen und «sich endlich dem Inhaltlichen zuzuwenden. Mit einem Gebäude, das auf die Bedürfnisse eines modernen Kulturbetriebs zugeschnitten ist.»...