Die Neubauten orientieren sich an traditionellen Appenzeller- und Heidenhäusern. Fotos: Jusuf Supuk

Daniela Meyer 18.02.2023 08:00

Nahe Verwandte Im appenzellischen Teufen haben BDE Architekten zwei Wohnhäuser gebaut, die sich an der lokalen Bautradition orientieren. Hinter Bandfenstern und handgespaltenen Schindeln bieten sie zeitgemässes Wohnen. 18.02.2023 08:00

Sie liegen auf einer grünen Hügelkuppe mitten im Dorf: Ein weisses Giebelhaus mit ausladendem Dach, wenige Meter davon entfernt ein längliches graues Gebäude, mit um 90 Grad gedrehtem First. Ein vom Haus weggerückter Stall? Ein zweigeteiltes Kreuzfirsthaus? Die Komposition lässt verschiedene Interpretationen zu. Klar ist: Die zwei Neubauten orientieren sich an den traditionellen Bautypologien der Umgebung – einerseits am klassischen, mit der Hauptfassade Richtung Süden orientierten Appenzellerhaus, die andererseits am selteneren Heidenhaus mit flach geneigtem Dach und traufseitiger Wohnfront. ###Media_2### Das Giebelhaus lehnt sich stark an sein historisches Vorbild an: Bandfenster, Vollholzkassetten und handgespaltene Schindeln prägen sein Äusseres. Das beidseitig weit auskragende Dach schützt die darunterliegenden Veranden. An diese privaten Aussenräume grenzen jeweils die Küche und die Stube der vier Wohnungen, die sich durch einen kammerartigen Grundriss auszeichnen. In ihrer Mitte, wo sich früher der Herd befand, bilden die Küchen eine zusätzliche Raumschicht aus. Naturbelassene Holzbalkendecken prägen die Räume der 3½- und 5-Zimmer-Wohnungen. Die Bandfenster sind höher als in den alten Appenzellerhäusern, die Brüstungen tiefer. Die Proportionen jedoch sind ähnlich und erzeugen das typische Erscheinungsbild. ###Media_3### ###Media_4### Das zweite Gebäude entfernt sich weiter von seinem Vorläufer und spielt mit diversen Einflüssen. Schlanke, mintgrüne Holzstützen rhythmisieren die Südfassade. Über den Wohnungseingängen an der Nordfassade löst sich die Holzverkleidung von der Fassadenebene und bildet winzige Vorzonen. Dabei handelt es sich um eine Neuinterpretation der «Abwürfe», wie sie beim Appenzellerhaus als Witterungsschutz über den Fenstern zu finden sind. Grossformatige gesägte Schindeln schützen die beiden Stirnseiten des Hauses. Di...