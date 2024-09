Der EN Bau Tag bietet neben anderem eine Besichtigung des Wohnwerks Teiggi, einem Beispiel für Wohnflächenreduktion und gemeinschaftliches Leben. Fotos: Stefano Schroter

Die Kooperation EN Bau ist eine Zusammenarbeit von Schweizer Hochschulen für Energie und Nachhaltigkeit im Bauwesen. Gemeinsam bieten sie das Weiterbildungsangebot MAS in nachhaltigem Bauen an. So fördern sie die notwendigen Fachkräfte für die Bauwende und tragen zu den Klimazielen des Bundes und der Kantone bei.

Am 12. September findet der diesjährige EN Bau Tag statt. Er bietet Studierenden und Absolvent:innen des Weiterbildungsprogrammes EN Bau die Gelegenheit, zwei aktuelle Projekte des nachhaltigen Bauens zu besichtigen, sich wiederzutreffen und über Neuigkeiten des Nachhaltigen Bauens auszutauschen. Der Anlass steht aber auch allen Interessierten offen, die mehr über eine Weiterbildung im Bereich Energie und Nachhaltigkeit im Bauwesen erfahren möchten.

Auf dem Programm stehen die Besichtigungen des Wohnwerks Teiggi in Kriens und der Alterssiedlung Guggi in Luzern, am Abend im Neubad Luzern werden die MAS-Absolvent:innen 23/24 geehrt und ein Apero gereicht.



