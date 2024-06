Nachhaltigkeit: Baubranche will Unterstützung vom Staat Laut einer Umfrage finden 75 Prozent der Schweizer Bauakteure, die Regierung sollte mehr Unterstützung anbieten, um bestehende Gebäude in Richtung Netto-Null zu bringen. 04.06.2024 12:25

Um herauszufinden, wo die Schweizer Baubranche in puncto Nachhaltigkeit steht, hat die Ausschreibungsplattform Olmero Bauherrschaften, Generalunternehmungen, Architektinnen, Handwerker und Bauzulieferer nach Ihren Ansichten und Massnahmen zur Nachhaltigkeit befragt. Heute informiert Olmero in einer Pressemitteilung über die Ergebnisse der Umfrage: «Die Ergebnisse zeigen eine grosse Zustimmung zur Wichtigkeit der Nachhaltigkeit. 83 Prozent bestätigen, dass die Nachhaltigkeit ein Thema auf Geschäftsleitungsebene ist. Des Weiteren gaben 45 Prozent der Befragten an, dass die Nachhaltigkeit für sie persönlich sehr wichtig ist, für 49 Prozent ist die Thematik immerhin ziemlich wichtig und lediglich 5 Prozent erachten sie als nicht besonders wichtig.» Vor allem Bauherrschaften würden die Thematik als sehr wichtig erachten. Auch gezeigt habe sich gezeigt, dass Grossunternehmen der Thematik eine grössere Bedeutung zuschreiben als KMUs. «Interessanterweise offenbart sich eine Diskrepanz zwischen den persönlichen Überzeugungen und der Umsetzung innerhalb der Unternehmen. Während die Mehrheit die Nachhaltigkeit als wichtig erachtet, arbeiten nur 41 Prozent der Schweizer Bauakteure regelmässig an Bauprojekten mit Zielsetzungen in puncto Nachhaltigkeit.» Drei Viertel der befragten Bauakteure sind der Auffassung, dass die Regierung sie mehr dabei unterstützen sollte, den bestehenden Gebäudepark klimaneutral zu machen. Eine Minderheit von 11 Prozent lehnt eine staatliche Intervention ab. «Das deutliche Votum für mehr staatliche Unterstützung legt nahe, dass ohne verstärkte Anreize und Fördermassnahmen die Klimaneutralität in der Schweizer Baubranche nur schwer erreichbar ist», schreibt Olermo....