Werkstatt, Zwischenbau und Betriebsgebäude der ehemaligen Molkereischule in Zollikofen Fotos: Merlin Photography, Patrik Hänggi

Nachhaltig bauern und bauen Jermann Architekten und Rothen.id Architekten haben die ehemalige Molkereischule in Zollikofen zehn Jahre lang saniert. Ein nachhaltiges Vorzeigebeispiel. 22.04.2023 08:00

Standen in Bern drei Bauern zusammen, gründeten sie eine Käserei, erzählt man sich. Bern war ein mächtiger Bauernkanton. Darum baute er 1957 in Zollikofen die damals grösste Molkereischule der Schweiz. Zu einem bestehenden Werkstattgebäude stellte der Architekt Karl Müller-Wipf ein grosses Betriebsgebäude, ausgestattet mit neuester Haustechnik, wie in einer Schweizer Bauzeitung von 1960 nachzulesen ist. Tempi passati. Als Architekt Markus Jermann das Gebäude 2009 schätzte, stand der Zwischenbau schon seit zehn Jahren leer. Sein Schwager Fritz Rothen war Mitbegründer der Vereinigung IP-Suisse und führte sie bis 2022 als ihr Geschäftsleiter. Der Verein, der umweltschonende und tiergerechte Lebensmittel auszeichnet, war damals nur in wenigen Büros untergebracht. Trotzdem übernahm er die viel zu grosse Molkereischule im Baurecht. ###Media_2### ###Media_3### Im Rückblick ist die über zehnjährige Sanierung ein nachhaltiges Vorzeigebeispiel. Sie begann mit dem Einbau von Büros in den Zwischenbau: ein Haus im Haus unter der sichtbaren Betonkonstruktion. Dann sanierte man die Fassade des Werkstattgebäudes und baute dessen Dachstock aus. In der dritten Etappe widmete sich Markus Jermann dem Betriebsgebäude und baute in einen Teil des Erdgeschosses Sitzungs- und Aufenthaltsräume ein – immer in Absprache mit der Denkmalpflege. Alte Fliesen und alte technische Installationen finden sich noch überall an den Wänden. Und überhaupt nahm man Rücksicht auf die Architektur der 1950er-Jahre. So auch in der vierten und vorläufig letzten Etappe, die Architekt und Jermanns Neffe Samuel Rothen leitete: Nun liegen die Büros von IP-Suisse im Dachstock des Hauptbaus, unter einer Solaranlage und neben einem neuen Lift. ###Media_4### Auch wenn der langsame Ausbau in den finanziellen Möglichkeiten von IP-Suisse begründet war (Stichwort wirtschaftliche Nachhaltigkeit), liess d...