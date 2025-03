Der Altbau des Kantonsspitals Baden soll abgerissen

Modulbau neben leerstehendem Spital Der Kanton Aargau plant die Erstellung einer Asylunterkunft auf der grünen Wiese – neben dem leerstehenden alten Hauptgebäude des Kantonsspitals Baden, das abgerissen werden soll. 13.03.2025 13:19

Während die Kantonsspital Baden AG ihren ausgedienten Altbau abreissen will (Hochparterre.ch berichtete darüber im Rahmen der Operation Spital), prüft der Kanton Aargau offenbar die Erstellung einer Asylunterkunft für 240 Personen als Barackensiedlung auf der grünen Wiese neben dem Kantonsspital. Das Badener Tagblatt berichtet. Die Zeitung wisse aus guter Quelle, dass die Pläne für die Unterkunft beim Kantonsspital bereits sehr konkret seien. Die Kantonsspital Baden AG habe auf Anfrage Gespräche mit Vertretern des Kantons und der Stadt Baden bestätigt, stellt aber klar, dass ihr Fokus derzeit anderswo liegt. «Priorität hat für uns nebst der Inbetriebnahme unseres Neubaus der Rückbau des alten Spitals. Wir möchten diesen so rasch wie möglich in Angriff nehmen», zitiert das Tagblatt Mediensprecher Omar Gisler. Gut möglich also, dass neben dem Kantonsspital Baden bald eine neue Modulbausiedlung in die Höhe wächst, während nur einen Steinwurf entfernt 50'000 Quadratmeter nutzbare Gebäudefläche dem Erdboden gleichgemacht werden. Das ist umso trauriger, als gemäss einer Studie (Hochparterre.ch berichtete) allein der Turm des alten Akutspitals Platz für 450 Bewohner:innen böte. Der Ball liegt bei der Stadt Baden. Der Entscheid über das Abrissgesuch ist seit über einem Jahr hängig. Derweil setzt sich das in Fachkreisen und Politik breit abgestützte Komitee «KSB Nutzen» für ein Abbruchmoratorium und die seriöse Prüfung von Umnutzungsszenarien für das Gebäude von 1974 ein....