Im Juni 2025 geht in Allschwil HORTUS, das «House of Research, Technology, Utopia and Sustainability», in Betrieb. Nun sucht der Entwickler Senn für das für Materialtests und Bewilligungen erstellte Mockup neue Besitzer. Das Mockup aus Holz und Lehm geht gratis an die Person oder Organisation mit der besten Idee. Eine Jury mit Vertreterinnen und Vertreter der Entwickler Herzog & de Meuron und SENN wählt den besten Vorschlag aus. Interessierte können sich bis zum 14.2.25 melden und schreiben, wo und wie sie es gerne verwenden würden. Die Abholung «ab Platz» muss selbst organisiert und finanziert werden.

Hochparterre begleitet seit 2023 die Entwicklung und den Bau des Bürogebäues auf dem Switzerland Innovation Park Basel mit der Themenwebsite «Projekt Hortus».